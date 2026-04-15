Ein Startup hat in San Francisco ein ungewöhnliches Experiment gestartet. Sie haben ihrer KI die Leitung eines Geschäfts anvertraut. Dabei kann das Tool jederzeit selbst entscheiden, was verkauft wird, wer als Hilfe eingestellt werden soll und was Kund:innen bezahlen müssen. Doch dabei gibt es noch ein paar Probleme. Die Idee, KI im Einzelhandel zu nutzen, ist nicht neu. Erste Supermärkte haben schon damit begonnen, Künstliche Intelligenz einzusetzen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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