Apple hat gleich zwei Apps aus dem eigenen Store geworfen, die Nutzer:innen hinters Licht geführt haben sollen. Die Programme hatten es demnach sowohl auf die Daten als auch auf das Geld von iPhone- und iPad-User:innen abgesehen. Im Allgemeinen gilt der App-Store von Apple als sehr sicher. Das liegt daran, dass der iPhone-Hersteller ein geschlossenes Ökosystem betreibt und bei den Apps ausführliche Kontrollen durchführt, bevor sie im Store angeboten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n