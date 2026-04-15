Coca-Cola Europacific Partners Deutschland (CCEP DE) hat seine komplette Pkw- und Kleintransporter-Flotte mit 1.600 Fahrzeugen auf Elektroantrieb umgestellt. Europaweit ist schon mehr als die Hälfte der Flotte elektrifiziert. Die Umstellung erfolgte - wie 2021 geplant - pünktlich zum Ende des vergangenen Jahres. Da dieser Fakt erst jetzt durch ein internes Audit bestätigt wurde, hat CCEP DE die Mitteilung zur abgeschlossenen Flotten-Umstellung nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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