EQS-News: Österreichische Post AG
/ Bekanntmachung der Ergebnisse zur Hauptversammlung
Österreichische Post Aktiengesellschaft
Wien, FN 180219 d
ISIN AT0000APOST4
Veröffentlichung des Beschlusses der Hauptversammlung vom 15. April 2026
über die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien
gem § 65 Abs 1 Z 4 und Z 8 sowie Abs 1a und Abs 1b AktG iVm
§ 119 Abs 9 BörseG und § 2 Abs 2 VeröffentlichungsV
In der ordentlichen Hauptversammlung der Österreichische Post Aktiengesellschaft, Wien, wurde am 15. April 2026 zum 9. Punkt der Tagesordnung folgender Beschluss gefasst:
Wien, im April 2026 Der Vorstand
15.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Österreichische Post AG
|Rochusplatz 1
|1030 Wien
|Österreich
|Telefon:
|+43 577 67 - 30400
|E-Mail:
|investor@post.at
|Internet:
|www.post.at
|ISIN:
|AT0000APOST4
|WKN:
|A0JML5
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|Ende der Mitteilung
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2307386 15.04.2026 CET/CEST