© Foto: OpenAISüdkorea sichert sich Rohöl und Naphtha für die nächsten Monate - ohne Hormus-Gefahr!Südkorea hat sich bis zum Jahresende 273 Millionen Barrel Rohöl aus dem Nahen Osten und Kasachstan gesichert, wie Reuters berichtet. Der Stabschef des Präsidenten, Kang Hoon-sik, sagte am Mittwoch, dass die Lieferungen außerhalb der Straße von Hormus abgewickelt werden. Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens hat sich im gleichen Zeitraum auch 2,1 Millionen Tonnen Naphtha (Rohbenzin) gesichert, sagte Kang auf einer Pressekonferenz. Kang sagte: "Das diesmal gesicherte Rohöl und Naphtha wird insbesondere über alternative Lieferwege bezogen, die nicht mit der Schließung der Straße von Hormus in Zusammenhang …Den vollständigen Artikel lesen
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