Darum solltest du das AXINO Mining Forum in Stuttgart besuchen!

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Wer den Rohstoffsektor verstehen will, braucht mehr als Schlagzeilen und Unternehmenspräsentationen. Am 17. und 18. April auf der INVEST in Stuttgart schaffen wir mit unserem AXINO Mining Forum einen Treffpunkt, an dem internationale Unternehmen, Finanzspeaker und Anleger direkt aufeinandertreffen - verständlich, nahbar und relevant.

Wer den Rohstoffsektor verstehen will, braucht mehr als Schlagzeilen und Unternehmenspräsentationen. Am 17. und 18. April auf der INVEST in Stuttgart entsteht mit unserem AXINO Mining Forum ein Treffpunkt, an dem internationale Unternehmen, Finanzspeaker und Anleger direkt aufeinandertreffen, verständlich, nahbar und relevant.

Warum sich unser AXINO Mining Forum lohnt!

Rohstoffe gewinnen im aktuellen Marktumfeld deutlich an Bedeutung. Geopolitische Spannungen, unsichere Lieferketten und der weltweite Wettbewerb um kritische Rohstoffe, Edelmetalle und Batterie-Metalle rücken den Sektor stärker in den Fokus. Gleichzeitig wird es für Anleger immer schwieriger, relevante Informationen richtig einzuordnen und direkten Zugang zu Unternehmen zu erhalten.



Mit dem AXINO Mining Forum veranstalten wir auf der INVEST in Stuttgart am 17. und 18. April einen eigenen Treffpunkt für den Rohstoffsektor. Auf rund 600 Quadratmetern bringen wir mehr als 25 Rohstofffirmen, internationale Managementteams, eine eigene Bühne, Simultanübersetzung, deutschsprachige Finanzspeaker, Gewinnspiele und eine eigene Bar zusammen. Dadurch entsteht ein Ort, an dem Besucher Unternehmen direkt erleben und den Sektor besser verstehen können.



Eigene Bühne mit klarem Mehrwert

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf unserer eigenen Bühne. Dort präsentieren sich internationale Unternehmen in einem professionell moderierten Rahmen. Durch die Simultanübersetzung werden auch englischsprachige Speaker für deutschsprachige Besucher direkt verständlich. So schaffen wir nicht nur Zugang, sondern auch echte Verständlichkeit. Ebenso wichtig sind unsere deutschsprachigen Finanzspeaker. Sie liefern die Einordnung, die in einem komplexen Sektor wie dem Mining-Bereich oft entscheidend ist. Unternehmenspräsentationen allein reichen häufig nicht aus. Erst durch die Analyse und den zusätzlichen Blick erfahrener Finanzexperten entstehen die Zusammenhänge, die Anleger wirklich weiterbringen.



Hier findest du eine Übersicht über das Bühnenprogramm und die Speaker!