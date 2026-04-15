Darum solltest du das AXINO Mining Forum in Stuttgart besuchen!

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Wer den Rohstoffsektor verstehen will, braucht mehr als Schlagzeilen und Unternehmenspräsentationen. Am 17. und 18. April auf der INVEST in Stuttgart schaffen wir mit unserem AXINO Mining Forum einen Treffpunkt, an dem internationale Unternehmen, Finanzspeaker und Anleger direkt aufeinandertreffen - verständlich, nahbar und relevant.
Wer den Rohstoffsektor verstehen will, braucht mehr als Schlagzeilen und Unternehmenspräsentationen. Am 17. und 18. April auf der INVEST in Stuttgart entsteht mit unserem AXINO Mining Forum ein Treffpunkt, an dem internationale Unternehmen, Finanzspeaker und Anleger direkt aufeinandertreffen, verständlich, nahbar und relevant.
Warum sich unser AXINO Mining Forum lohnt!
Rohstoffe gewinnen im aktuellen Marktumfeld deutlich an Bedeutung. Geopolitische Spannungen, unsichere Lieferketten und der weltweite Wettbewerb um kritische Rohstoffe, Edelmetalle und
Batterie-Metalle rücken den Sektor stärker in den Fokus. Gleichzeitig wird es für Anleger immer schwieriger, relevante Informationen richtig einzuordnen und direkten Zugang zu Unternehmen zu
erhalten.
Mit dem AXINO Mining Forum veranstalten wir auf der INVEST in Stuttgart am 17. und 18. April einen eigenen Treffpunkt für den Rohstoffsektor. Auf rund 600 Quadratmetern bringen wir mehr als 25 Rohstofffirmen, internationale Managementteams, eine eigene Bühne, Simultanübersetzung, deutschsprachige Finanzspeaker, Gewinnspiele und eine eigene Bar zusammen. Dadurch entsteht ein Ort, an dem Besucher Unternehmen direkt erleben und den Sektor besser verstehen können.
Eigene Bühne mit klarem Mehrwert
Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf unserer eigenen Bühne. Dort präsentieren sich internationale Unternehmen in einem professionell moderierten Rahmen. Durch die Simultanübersetzung werden auch
englischsprachige Speaker für deutschsprachige Besucher direkt verständlich. So schaffen wir nicht nur Zugang, sondern auch echte Verständlichkeit. Ebenso wichtig sind unsere deutschsprachigen
Finanzspeaker. Sie liefern die Einordnung, die in einem komplexen Sektor wie dem Mining-Bereich oft entscheidend ist. Unternehmenspräsentationen allein reichen häufig nicht aus. Erst durch die
Analyse und den zusätzlichen Blick erfahrener Finanzexperten entstehen die Zusammenhänge, die Anleger wirklich weiterbringen.
Hier findest du eine Übersicht über das Bühnenprogramm und die Speaker!
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)