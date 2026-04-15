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Die Revolune GmbH geht an den Start, um die räumliche Biologie durch optimierte Lösungen für die Multiplex-Immunfluoreszenz zu vereinfachen



15.04.2026 / 14:05 CET/CEST

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OBERKOCHEN, Deutschland, 15. April 2026 /PRNewswire/ -- Revolune, ein neues Life-Science-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, klarere Einblicke in komplexe biologische Systeme zu ermöglichen, gab heute seinen offiziellen Start bekannt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die räumliche Biologie durch optimierte Reagenzien für die Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF) voranzubringen, die darauf ausgelegt sind, zuverlässige, effiziente und skalierbare Arbeitsabläufe für die Gewebeanalyse in der translationalen und biopharmazeutischen Forschung zu ermöglichen. Die moderne biomedizinische Forschung stützt sich zunehmend auf räumlich aufgelöste Biomarker-Analysen, um die komplexe Gewebebiologie zu verstehen und die Entwicklung von Therapien zu beschleunigen. Bestehende Multiplex-Gewebe-Workflows bringen jedoch oft erhebliche technische Komplexität, operative Reibungsverluste und Herausforderungen hinsichtlich der Reproduzierbarkeit mit sich, die eine breitere Anwendung einschränken. Revolune wurde gegründet, um diese Hindernisse zu beseitigen, indem Reagenzienlösungen entwickelt werden, die Klarheit, Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in die Multiplex-Gewebeanalyse bringen. "Unser Auftrag ist einfach: Das Wesentliche sichtbar machen", sagte Florian Leiss, CEO von Revolune. "Forscher benötigen Werkzeuge, die es ihnen ermöglichen, sich auf biologische Fragestellungen zu konzentrieren, anstatt auf die Komplexität der Arbeitsabläufe. Revolune hat es sich zur Aufgabe gemacht, die räumliche Biologie mit Technologien zu ermöglichen, die robust, skalierbar und für reale Laborumgebungen praktikabel sind." Der anfängliche Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf Multiplex-Immunfluoreszenz (mIF)-Reagenzien für die Gewebeanalyse, die es Forschern ermöglichen, mehrere Biomarker innerhalb der intakten Gewebestruktur zu visualisieren und tiefere räumliche Einblicke für translationale und biopharmazeutische Anwendungen zu gewinnen. Der Ansatz von Revolune legt Wert auf Zuverlässigkeit der Arbeitsabläufe, einfache Einführung und experimentelle Zuverlässigkeit und unterstützt Wissenschaftler dabei, reproduzierbare Multiplex-Analysen mit der Einfachheit von IHC-Arbeitsabläufen zu generieren. Florian Leiss bringt fundiertes Fachwissen in den Bereichen räumliche Biologie und Technologieentwicklung in den Lebenswissenschaften mit. Vor der Gründung von Revolune leitete er strategische Initiativen innerhalb des ZEISS-Ökosystems, um Arbeitsabläufe in der räumlichen Biologie für biopharmazeutische Anwendungen voranzutreiben. Seine Arbeit, bildgebungsgestützte Biomarker-Analysen in skalierbare, praxisnahe Lösungen zu übertragen, führte schließlich zur Gründung von Revolune als eigenständiges Spin-off - und damit zur Etablierung einer fokussierten Plattform zur Beseitigung zentraler Engpässe in Arbeitsabläufen der räumlichen Biologie. Neben Leiss tritt Michaeli Deli als Chief Financial Officer in das Unternehmen ein und unterstützt das strategische Wachstum und die operative Entwicklung von Revolune beim Eintritt in die nächste Expansionsphase. Mit der Markteinführung startet Revolune zudem ein Early-Access-Programm, in dessen Rahmen ausgewählte Forschungsgruppen eingeladen werden, sich mit den Multiplex-IF-Technologien des Unternehmens auseinanderzusetzen und gemeinsam die nächste Generation räumlicher Biologie-Workflows mitzugestalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://revolune.de Informationen zu Revolune Revolune ist ein Life-Science-Unternehmen, das sich der Weiterentwicklung der räumlichen Biologie durch optimierte Lösungen für die Multiplex-Immunfluoreszenz verschrieben hat. Durch die Entwicklung von Reagenzien, die auf Klarheit, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt sind, ermöglicht Revolune Forschern, wichtige biologische Erkenntnisse in komplexen Gewebesystemen zu gewinnen. Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2955834/Revolune_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-revolune-gmbh-geht-an-den-start-um-die-raumliche-biologie-durch-optimierte-losungen-fur-die-multiplex-immunfluoreszenz-zu-vereinfachen-302742321.html



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