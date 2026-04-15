Energie-Aktien sind bereits deutlich im Wert gestiegen, doch hier könnte noch mehr Potenzial schlummern. Eine neue Studie der Investmentbank Goldman Sachs enthüllt, wo sich Anleger jetzt positionieren sollten. Energie-Aktien haben im Zuge des Krieges im Iran einen deutlichen Schub bekommen, doch dennoch lohnt es sich, bei einigen Werten noch einzusteigen - meint zumindest die Investmentbank Goldman Sachs. In einer neu veröffentlichten Studie haben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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