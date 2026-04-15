ADB SAFEGATE hat eine neue innovative Lösung AXON EQ ADAL (Adaptive Airfield Lighting)auf den Markt gebracht. Diese Lösung dient der visuellen Führung von Flugzeugen und Bodenfahrzeugen in Echtzeit und unterstützt Flughäfen dabei, die Sicherheit auf dem Rollfeld und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Angesichts des steigenden Flugverkehrsaufkommens und der zunehmenden Komplexität des Bodenbetriebs stehen Flughäfen vor der wachsenden Herausforderung, Störungen auf Start- und Landebahnen zu reduzieren, Rollbewegungen zu optimieren und Emissionen zu senken. Herkömmliche Befeuerungssysteme für Flugfelder, die mit fester Intensität und manueller Koordination betrieben werden, können dynamische Betriebsbedingungen nur begrenzt unterstützen.

AXON EQ ADAL bietet adaptive Funktionen und ermöglicht es, die Farbe und Intensität der Befeuerung automatisch auf der Grundlage von Echtzeit-Betriebsdaten anzupassen. Das System ist in die Steuerungs- und Überwachungssysteme für die Flugfeldbefeuerung (ALCMS) sowie in digitale Plattformen für den Flugbetriebsbereich integriert und bietet Piloten und Fahrzeugführern während der Rollbewegungen klare visuelle Hinweise.

Farbcodierte Anweisungen beispielsweise Grün für freigegebene Strecken, Rot für Haltebefehle und Gelb für Vorsicht verbessern das Situationsbewusstsein und verringern die Abhängigkeit von Funkkommunikation in zeitkritischen Situationen.

"Der Flughafenbetrieb wird zunehmend datengesteuert und automatisiert, um Klarheit und zeitliche Abstimmung zu gewährleisten", erläutert Regardt Willer, CMO und Vice President Business Development bei ADB SAFEGATE. "Mit AXON EQ ADAL wird die Befeuerung zu einem aktiven Bestandteil des Betriebssystems sie liefert Anweisungen in Echtzeit, die dazu beitragen, Risiken zu minimieren und den Betriebsablauf zu optimieren."

Die Lösung unterstützt wichtige Anwendungsfälle, darunter die Vermeidung von unerlaubtem Ausfahren auf Start- und Landebahnen sowie eine verbesserte Rollwegführung in komplexen Umgebungen oder bei schlechter Sicht.

AXON EQ ADAL fügt sich in das digitale Airside-Ökosystem von ADB SAFEGATE ein und sorgt dafür, dass die Befeuerung unmittelbar auf die Echtzeitpositionen von Flugzeugen und Fahrzeugen reagiert. Da das System die Powerline-Kommunikation nutzt, kann es ohne zusätzliche Verkabelung mit der bestehenden elektrischen Infrastruktur des Flugfeldes betrieben werden.

Durch die Verbesserung der Effizienz des Rollverkehrs und die Vermeidung unnötiger Wartezeiten trägt die Lösung zudem zu einem geringeren Treibstoffverbrauch und geringeren Emissionen bei. AXON EQ ADAL ist Teil der Strategie Airside 4.0 von ADB SAFEGATE, deren Schwerpunkt auf der Förderung eines intelligenteren und nachhaltigeren Flughafenbetriebs liegt.

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