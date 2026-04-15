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FamiCord AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026



15.04.2026 / 14:10 CET/CEST

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FamiCord AG veröffentlicht vorläufige Zahlen für 2025 und Prognose für 2026 Leipzig, 15. April 2026 - Die FamiCord AG hat das Jahr 2025 mit einer insgesamt durchweg soliden operativen Entwicklung abgeschlossen und ihren Kurs der Effizienzsteigerung fortgesetzt. Zu diesem Ergebnis gelangt der Vorstand auf der Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Geschäftszahlen. Auf Basis dieser vorläufigen Zahlen belaufen sich der Umsatz auf 88,2 Mio. EUR und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) auf 10,5 Mio. EUR. Im Vergleich zum offiziellen Ausblick für das Gesamtjahr 2025 liegen die Umsatzerlöse damit in der Mitte der Bandbreite von 85 Mio. EUR und 95 Mio. EUR, während das EBITDA leicht über der Bandbreite von 8,7 Mio. EUR und 10,3 Mio. EUR liegt. Neben dem allgemeinen Trend anhaltend niedriger Geburtenraten in den wichtigsten Märkten Europas zeigt die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2026 einen erhöhten Druck und eine verhaltene Entwicklung im Neukundengeschäft. Die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine spiegelt sich spürbar in einer zunehmenden Unsicherheit bei potenziellen Kunden wider und wirkt sich entsprechend weiterhin belastend auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens aus. Darüber hinaus haben die seit den US-Wahlen zu beobachtenden politischen Veränderungen zu erheblichen makroökonomischen Unsicherheiten und einer Tendenz zu einer Zunahme globaler politischer Krisen geführt, was die allgemeine Verbraucherstimmung weiter verschlechtert hat. Für das Geschäftsjahr 2026 hat sich zudem der Krieg im Iran als bedeutender neuer Unsicherheitsfaktor herauskristallisiert. Derzeit lässt sich noch nicht abschätzen, inwieweit die daraus resultierenden steigenden Energiepreise in Europa zu einer weiteren Zurückhaltung der Verbraucher bei ihrer Ausgabebereitschaft führen werden, was sich voraussichtlich dämpfend auf die Nachfrage nach den Dienstleistungen des Konzerns auswirken dürfte. Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung sowie weiterer externer Faktoren ist davon auszugehen, dass die Zurückhaltung der Verbraucher tendenziell zunehmen wird. Der Vorstand beurteilt das wirtschaftliche Umfeld in Europa mit zunehmender Vorsicht. Unter den aktuellen Planungsannahmen erwartet er für das Gesamtjahr 2026 einen Umsatz in einer Bandbreite von 80 bis 90 Mio. EUR und ein EBITDA in einer Bandbreite von 9,0 bis 11,0 Mio. EUR. Diese Prognose geht zudem von weitgehend stabilen Wechselkursen des Euro gegenüber dem polnischen Zloty und den anderen Währungen (HUF, RON, TRY, GBP) aus. Etwaige Effekte aus potenziellen Akquisitionen und damit verbundenen Transaktionskosten sind in dieser Prognose nicht berücksichtigt. Mitteilende Person: Jakub Baran (CEO) --- Ende der Insiderinformation gem. Art. 17 MAR ---



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Erläuterung zum unmittelbaren Emittentenbezug:



Das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wie geplant am 30. April 2026 veröffentlichen.

Kontakt:

FamiCord AG

Ingo Middelmenne

Head of Investor Relations

Telefon: +49 (0341) 48792 40

E-Mail: ingo.middelmenne@famicord.com Unternehmensprofil FamiCord (ehemals Vita 34) wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute mit deutlichem Abstand die führende Zellbank Europas sowie die drittgrößte weltweit. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und Pionier im Bereich Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Full-Service-Dienstleister die Entnahme, Logistik, Aufbereitung und Kryokonservierung von Stammzellen aus Nabelschnurblut, Nabelschnurgewebe und weiteren postnatalen Geweben an. Die autologen Zellen der Spenderinnen und Spender können entweder unmittelbar als Arzneimittel eingesetzt werden oder dienen als wertvolles Ausgangsmaterial für medizinische Zelltherapien und werden im Dampf von flüssigem Stickstoff langfristig vital erhalten. Kundinnen und Kunden aus rund 50 Ländern haben bereits mit weit über einer Million eingelagerten biologischen Materials bei FamiCord für die gesundheitliche Vorsorge ihrer Familien gesorgt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Zell-und-Gen-CDMO aktiv.

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