© Foto: Mark Lennihan - APDie Erwartungen für den Gewinn im ersten Quartal wurden übertroffen, was auf Rekordumsätze im Aktienhandel und höhere Gebühren im Investmentbanking aufgrund einer Erholung bei Fusionen und Übernahmen zurückzuführen ist.Die US-Bank Morgan Stanley meldet am Mittwoch Quartalszahlen. Am Dienstag legten bereits Wells Fargo und JPMorgan vor, Montag hatte Goldman Sachs EInblicke in seine Bücher gegeben. Der GAAP-Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag bei 3,43 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 3,02 US-Dollar. Er stieg von 2,68 US-Dollar im vierten Quartal 2025 und 2,60 US-Dollar im ersten Quartal 2025. Der Nettoumsatz stieg von 17,9 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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