© Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMONCosmo Pharmaceuticals hat starke Studiendaten gegen Haarausfall gemeldet. Der Markt für wirksame Therapien gilt als riesig. Die Aktie haussiert.Cosmo Pharmaceuticals hat mit seinem Mittel Clascoterone im Milliardenmarkt gegen Haarausfall einen wichtigen Erfolg erzielt. Das Unternehmen meldete positive Ergebnisse aus einer Phase-III-Studie bei Männern mit gewöhnlichem Haarausfall. Die Aktie reagierte an der Börse in Zürich deutlich und legte zeitweise um mehr als 8 Prozent zu. Im Mittelpunkt steht eine topische 5 Prozent-Lösung, die direkt auf die Kopfhaut aufgetragen wird. Der Wirkstoff blockiert dort männliche Hormone, die als zentrale Ursache für das Schrumpfen der Haarfollikel und den …Den vollständigen Artikel lesen
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