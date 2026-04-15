Kaum steigen die Kurse, greifen Anleger zur Kasse: Die Tonies-Aktie zeigt nach starken Zahlen plötzlich Schwäche - und sorgt damit für neue Spannung am Markt.Nach der Veröffentlichung aktueller Geschäftszahlen schoss die Tonies-Aktie des Hörspiel-Spezialisten zunächst kräftig nach oben und näherte sich kurzfristig der Marke von 11 Euro. Doch die Euphorie hielt nicht lange: Bereits einen Tag später setzten deutliche Gewinnmitnahmen ein. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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