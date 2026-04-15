Filderstadt (ots) -Neue Softwarelösung verbindet Sicherheitsunternehmen und Nachunternehmer nahtlos für vollständig digitale ZusammenarbeitDie Bite AG, das Softwareunternehmen hinter der bewährten Branchensoftwarelösung DISPONIC, hat mit der neuen Nachunternehmer-Plattform ein wegweisendes Modul für die weitere Digitalisierung der Sicherheitsbranche veröffentlicht. Ab sofort können Sicherheitsunternehmen ihre Nachunternehmer direkt aus DISPONIC heraus beauftragen, koordinieren und die Abrechnung vorbereiten - vollständig digital, rechtssicher und in Echtzeit.DISPONIC: Effizienz und Zeitersparnis statt ChaosNachunternehmer sind aus dem Tagesgeschäft vieler Sicherheitsdienste nicht wegzudenken, sei es bei bei Großveranstaltungen, im Objektschutz oder bei kurzfristigen Auftragsspitzen. Bislang lief die Zusammenarbeit jedoch meist unstrukturiert über E-Mails, Telefonate und Excel-Tabellen. Das Ergebnis: unterschiedliche Datenstände, Doppelplanungen, zeitraubende Abstimmungsschleifen und fehleranfällige Prozesse.Mit der neuen Nachunternehmer-Plattform in DISPONIC gehört das der Vergangenheit an. Schichten lassen sich direkt aus der DISPONIC-Dienstplanung an Nachunternehmer übermitteln - inklusive aller relevanten Informationen wie Einsatzort und -zeiten sowie den erforderlichen Qualifikationen. Der Nachunternehmer kann den Auftrag im System annehmen oder ablehnen. Der Auftraggeber sieht jederzeit in Echtzeit, welche Dienste bestätigt sind und wo noch Rückmeldungen ausstehen."Die Sicherheitsbranche ist auf Vernetzung angewiesen. Mit der Nachunternehmer-Plattform haben wir eine Lösung geschaffen, die Auftraggeber und Nachunternehmer digital zusammenbringt. Unser Anspruch ist klar: Mit DISPONIC vernetzen wir die Branche!", ordnet Niels Reinhard, Vorstand der Bite AG, die Produktneuheit ein.Rechtssicherheit durch klare VerantwortungstrennungEin zentraler Aspekt bei der Zusammenarbeit mit Nachunternehmern ist die rechtliche Abgrenzung, um das Risiko der Arbeitnehmerüberlassung zu adressieren. Die DISPONIC Nachunternehmer-Plattform löst dieses sensible Thema: Der Auftraggeber übermittelt Dienste und Anforderungen, der Nachunternehmer plant seine eigenen Mitarbeiter eigenständig. Die Verantwortungsbereiche bleiben klar getrennt - und lassen sich lückenlos dokumentieren.Wichtig dabei: der Nachunternehmer erhält nicht nur einen "Zugang zum System" (was dazu führen würde, dass bei mehreren Auftraggebern auch mehrere Zugänge existieren), sondern eine eigenständige DISPONIC Version.DISPONIC One: Kostenloser Einstieg für NachunternehmerBesonders innovativ: Auch Nachunternehmer, die nicht mit DISPONIC arbeiten, erhalten mit der Einladung durch ihren Auftraggeber mit "DISPONIC One" eine kostenlose DISPONIC-Version. Diese Version umfasst Stammdaten, Dienstplanung und die Nachunternehmer-Funktionen - alles, was ein Partnerunternehmen benötigt, um Aufträge entgegenzunehmen und zu verplanen. "Mit DISPONIC One senken wir die Hürde für alle Marktteilnehmer. Wir wollen, dass die gesamte Branche von dieser Vernetzung profitiert - unabhängig von der Unternehmensgröße", erläutert Johannes Mehlhorn, Vertriebsleiter der Bite AG.Integrierte Stundenverrechnung schafft Transparenz bis zur RechnungDie Plattform endet nicht bei der Dienstplanung: Nach Abschluss eines Einsatzes können Auftraggeber die vollständige Stundenverrechnung direkt über DISPONIC an den Nachunternehmer übermitteln. Individuelle Abrechnungsmodelle ermöglichen dabei die präzise Abbildung vereinbarter Stundenverrechnungssätze inklusive Nacht-, Wochenend- und Feiertagszuschläge. Damit wird aus der Stundenverrechnung eine verlässliche Grundlage für Lohnabrechnung und Fakturierung - ganz ohne erneute manuelle Dateneingabe.DISPONIC Nachunternehmer-Plattform starke Resonanz in der SicherheitsbrancheDie bisherigen Rückmeldungen zur DISPONIC Nachunternehmer-Plattform zeigen dabei bereits, dass das Modul den Nerv der Zeit trifft. Insbesondere Unternehmen, die selbst mit vielen Nachunternehmern zusammenarbeiten oder aber auch selbst als Nachunternehmer auftreten, haben sich bereits für den Produktstart vormerken lassen. "Mit der ersten Version der DISPONIC Nachunternehmer-Plattform setzen wir bereits ein klares Zeichen: Konsequente Digitalisierung anhand der realen Herausforderungen von Sicherheitsdiensten. Dabei ist aber noch lange nicht Schluss. Die Funktionalität der Plattform wird in den nächsten Monaten konsequent ausgebaut", verspricht Niels Reinhard, Vorstand der Bite AG.Über die Bite AG und DISPONICDie Bite AG mit Sitz in Filderstadt ist Hersteller von DISPONIC, der marktführenden Branchensoftware für die Sicherheitsbranche. DISPONIC deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Dienstplanung über Zeiterfassung, Lohn und Fakturierung bis hin zur neuen Nachunternehmer-Plattform. Das Unternehmen verbindet langjährige Branchenexpertise mit konsequentem technologischem Fortschritt und zählt zu den innovativsten Softwareanbietern der Sicherheitswirtschaft.Pressekontakt:Bite AGIm Köller 3, 70794 FilderstadtE-Mail: vertrieb@bite.deTelefon: +49 (0)711 380 155 180Web: www.disponic.deOriginal-Content von: Bite AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182358/6256029