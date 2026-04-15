Die Fußball-WM, die in wenigen Wochen in den USA, Kanada und Mexiko beginnt, droht zum Stresstest für Amerikas politische und organisatorische Leistungsfähigkeit zu werden: Sicherheitsengpässe, Verzögerungen und Investitionsrisiken häufen sich. "Ausgerechnet die größte Volkswirtschaft der Welt hat Schwierigkeiten, aus einem sportlichen Großereignis einen wirtschaftlichen und politischen Erfolg zu machen", kommentiert Thorsten Fischer, Managing Director und Head of Portfolio Management bei Moventum AM. Wenn am 11. Juni die Fußballweltmeisterschaft 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada startet, wird sie nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 finanzmonitor.de