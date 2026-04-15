Die Meyer Werft hat angekündigt, das größte rein elektrische Kreuzfahrtschiff der Welt bauen zu wollen. Seine Batterien hätten mehr alsÂ doppelt so viel Kapazität wie der größte stationäre Stromspeicher in Deutschland. Die Pressemitteilung der Meyer Werft zum "Projekt Vision" liest sich gleichzeitig ziemlich vage und überraschend konkret: Einerseits ist nur von einer "Konzeptstudie" die Rede; technische Daten zum Antrieb fehlen. Andererseits werden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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