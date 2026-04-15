El Niño ist das wirkmächtigste Klimaphänomen der Erde und beeinflusst auch Europa. Jetzt prüfen Forscher:innen Modellrechnungen, ob ein Super-El-Niño zustande kommen könnte. Alle paar Jahre bringt El Niño die Südhalbkugel komplett durcheinander, über Fernwirkungen beeinflusst es auch Europa. Jetzt schauen Klimaforscher:innen gebannt auf die Modellrechnungen, die ab Juni 2026 die Entwicklung eines Super-El-Niño vorhersagen. Wir haben das Wichtigste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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