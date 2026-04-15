Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit den Ausschlägen an den Märkten ist auch im ETF-Handel viel zu tun, so die Deutsche Börse AG."Die Käufe überwiegen sogar deutlich", berichte Frank Mohr von der Société Générale. World- und US-Aktien würden zwar weiterhin den größten Umsatzanteil ausmachen. "Der Anteil europäischer Aktien steigt aber." Bei der ICF Bank gehe es unverändert viel um Öl- und Gas-ETCs, wie Ivo Orlemann feststelle. "Im Handel mit Aktien-ETFs ist es ruhiger geworden." ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de