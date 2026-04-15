Frankfurt (www.fondscheck.de) - Diese Anlagethemen erweitern das Angebot: aktive Strategien mit Aktien aus den USA und Industrieländern weltweit sowie eine ganze Reihe an neuen Kryptowährungen, so die Deutsche Börse AG.Die Anlagestrategie des Torogroso ETP (ISIN: XS3269544030) ziele darauf ab, durch eine aktive Verwaltung am US-Markt ein langfristiges Kapitalwachstum zu generieren. Im Fokus stehe dabei ein diszipliniertes Risikomanagement: Das Portfolio werde so gesteuert, dass es in positiven Marktphasen signifikant partizipiere, während in Korrekturphasen das Risiko durch dynamische Anpassungen begrenzt werde. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de