Der österreichische Busunternehmen Blaguss nimmt zwölf vollelektrische Reisebusse in den Regelbetrieb. Die Einheiten vom Typ Yutong T12E sind für die Wiener Firma ab sofort im Reiseverkehr im Einsatz - und sollen ab Herbst auch im Fernlinienverkehr fahren. Blaguss gehört damit zu den ersten Mobilitätsunternehmen in Österreich, die Batterie-elektrische Busse sowohl im Linien- als auch im Reiseverkehr betreiben. Die neuen Fahrzeuge vom Typ Yutong T12E ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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