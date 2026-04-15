Rund einen Monat nach seiner Weltpremiere ist der elektrische Mercedes-Benz VLE ab sofort in Deutschland bestellbar. Der Verkauf beginnt mit dem VLE 300 in zwei Konfigurationen. Die Preise starten ab 82.260 Euro mit fünf Sitzen bzw. ab 82.712 Euro als Sechssitzer - günstigere Versionen um die 70.000 Euro werden folgen. Im Verlauf des Jahres wird das Angebot schrittweise um weitere Modelle sowie zusätzliche Ausstattungsoptionen und -linien vergrößert, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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