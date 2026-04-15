© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Konflikt im Nahen Osten trifft Duty-Free-Shops hart. Luxuskonzerne verlieren Umsatz, während Flughäfen schließen und Reisende ausbleiben.Der Krieg im Nahen Osten trifft die globale Luxusindustrie an einer empfindlichen Stelle, wie Reuters berichtet. Duty-Free-Shops (DFS) an internationalen Flughäfen verlieren Kunden, weil Flüge ausfallen und wichtige Drehkreuze nur eingeschränkt arbeiten. Für Konzerne wie LVMH, Kering oder L'Oréal wird ausgerechnet ein besonders margenträchtiger Vertriebskanal zur Belastung. Seit sechs Wochen hält die Störung an. Sie offenbart laut Analysten eine strukturelle Schwäche: Viele Luxus- und Beautyunternehmen haben stark auf Flughafenverkäufe und …Den vollständigen Artikel lesen
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