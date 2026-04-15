EQS-News: H&R GmbH & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|H&R GmbH & Co. KGaA
|Neuenkirchener Straße 8
|48499 Salzbergen
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@hur.com
|Internet:
|https://www.hur.com
|ISIN:
|DE000A2E4T77
|WKN:
|A2E4T7
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309126 15.04.2026 CET/CEST