EQS-News: CTS Eventim AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Hohe Bleichen 11
|20354 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 3666233
|Fax:
|+49 421 3666290
|E-Mail:
|tatjana.wilhelm@eventim.de
|Internet:
|https://www.eventim.de/
|ISIN:
|DE0005470306
|WKN:
|547030
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309124 15.04.2026 CET/CEST