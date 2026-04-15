EQS-News: MAX Automation SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|MAX Automation SE
|Steinhöft 11
|20459 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 40 8080 58275
|E-Mail:
|marcel.neustock@maxautomation.com
|Internet:
|https://www.maxautomation.com
|ISIN:
|DE000A2DA588
|WKN:
|A2DA58
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2309130 15.04.2026 CET/CEST