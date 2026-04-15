Der österreichische IOT-Konzern Kontron konnte sich zuletzt von dem Kurseinbruch bis auf 18 € wieder teilweise erholen. Die Kontron-Aktie steht am Mittwoch aktuell bei 20,50 €. Ist die Aktie damit fair bewertet oder besteht noch weiteres Potenzial? Wichtigen Auftrag erhalten Neben dem stärkeren IOT-Geschäft bietet der Konzern auch Produkte zur Cybersicherheit an. Dieser Markt wird mit zunehmender Digitalisierung immer wichtiger und wird sich zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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