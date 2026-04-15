Dow Jones News
15.04.2026 15:15 Uhr
TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. April (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 16. April (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:01 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik des Kabinenpersonals und der Piloten 
*** 04:00 CN/BIP 1Q 
*** 05:40 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel bei 
     Washington Economic Festival 
  07:00 CH/Docmorris AG, Trading Update 1Q 
*** 07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q 
  07:30 TW/Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Ergebnis 1Q 
*** 08:00 GB/BIP Monat Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  0,0% gg Vm/+0,8% gg Vj 
     Drei-Monats-Rate 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj 
*** 08:00 GB/Handelsbilanz Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -14,4 Mrd GBP 
*** 08:00 GB/Industrieproduktion Februar 
     PROGNOSE: k.A. 
     zuvor:  -0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj 
*** 09:00 DE/Fuchs SE, Kapitalmarkttag 
*** 09:00 FR/Kering SA, Kapitalmarkttag 
*** 10:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, HV 
*** 10:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) März 
*** 11:00 EU/Verbraucherpreise März 
     Eurozone 
     PROGNOSE:     +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +0,8% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:      +0,6% gg Vm/+1,9% gg Vj 
     Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) 
     PROGNOSE:     +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     Vorabschätzung:  +1,2% gg Vm/+2,5% gg Vj 
     zuvor:      +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj 
*** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 1Q 
*** 13:00 US/Travelers Cos Inc, Ergebnis 1Q 
  13:30 DE/Robert Bosch GmbH, Jahrespressekonferenz 
  13:30 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q 
  13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 18./19. März 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:  219.000 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index April 
     PROGNOSE: 12,0 
     zuvor:  18,1 
*** 15:00 US/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "The future economic 
     architecture of the eurozone" 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März 
     Industrieproduktion 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm 
     zuvor:  +0,2% gg Vm 
     Kapazitätsauslastung 
     PROGNOSE: 76,3% 
     zuvor:  76,3% 
  17:30 US/G20-Pressekonferenz 
  18:00 US/IWF Generaldirektorin, Georgieva und EZB-Ratsmitglied Villeroy de 
     Galhau, Teilnahme an IWF-Debatte über globale Wirtschaft 
  19:45 US/IWF Gouverneurstalk Event, mit griechischem Finanzminister und 
     Präsident der Eurogruppe, Pierrakakis 
*** 20:30 US/EZB-Chefvolkswirt Lane, Teilnahme an Panel zu "Keeping 
     Macroeconomic Frameworks Fit for Purpose in a Shock Prone World" 
*** 22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 1Q 
  22:10 US/Alcoa Inc, Ergebnis 1Q 
 
    - US/Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/mgo/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 08:41 ET (12:41 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
