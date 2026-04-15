Auf dem Onlinemarktplatz bieten Freelancer:innen Dienstleistungen gegen teilweise sehr geringe Gebühren an. Wochenlang waren Teile der Kommunikation zwischen den Parteien über die Websuche abrufbar - inklusive hochsensibler Adress- und Finanzdaten. Wir haben mit dem Entdecker des Leaks gesprochen. Die andauernde Diskussion um die Fähigkeiten von Anthropics neuem Modell Mythos Preview bietet jede Menge Zündstoff für den Themenkomplex Cybersicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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