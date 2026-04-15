© Foto: Richard B. Levine - Sipa USANestlé, Danone und Unilever gelten als solide Dividendentitel. Jetzt sehen die Analysten von BofA Research gleich bei allen dreien Aufholpotenzial. Und einer könnte richtig durchstarten.Die US-Großbank Bank of America hat ihre Bewertung der drei europäischen Konsumgütergiganten Unilever, Nestlé und Danone aktualisiert - und alle drei mit einer Kaufempfehlung versehen. Den größten Spielraum nach oben rechnen die Analysten jedoch Unilever zu: Mit einem Kursziel von 5.300 Britischen Pence taxiert BofA das Aufwärtspotenzial der Dove- und Knorr-Mutter auf rund 23 Prozent gegenüber dem aktuellen Niveau von rund 4.295 Pence. Der Grund für die optimistische Einschätzung liegt laut BofA weniger in …Den vollständigen Artikel lesen
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