Die US-Großbanken Morgan Stanley und Bank of America überzeugen am Mittwoch vor Handelsbeginn mit starken Quartalszahlen. Während der S&P 500 unmittelbar vor einem Sprung auf ein neues Allzeithoch steht, sorgt die Hoffnung auf eine diplomatische Lösung im Nahost-Konflikt für Entspannung bei den Ölpreisen.Der S&P 500 dürfte den Mittwochshandel auf Rekordhoch aufnehmen, nachdem er am Vortag weniger als ein Prozent unter seiner Bestmarke bei 7.002 Punkten geschlossen hatte. Aktuell notieren die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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