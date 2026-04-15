Mainz (ots) -Die ersten deutsch-ukrainischen Regierungskonsultationen seit 20 Jahren. Friedrich Merz trifft Wolodymyr Selenskyj. Es ging um Geld, Drohnen und viel Verantwortung. Das Thema der Sendung "maybrit illner" am Donnerstag, 16. April 2026, 22.15 Uhr im ZDF lautet: "Selenskyj bei Maybrit Illner: Verspricht Merz der Ukraine zu viel?".Maybrit Illner konnte am Dienstag, 14. April 2026, ein Exklusiv-Interview mit Wolodymyr Selenskyj (https://www.zdfheute.de/video/maybrit-illner/selenskyj-ukraine-iran-interview-100.html), führen. Auf ihre Frage, ob Deutschland der wichtigste strategische Partner der Ukraine sei, sagte der ukrainische Präsident: "Der größte strategische Partner in Europa ist ganz sicher Deutschland". Auf Nachfrage Maybrit Illners "Wichtiger als die USA?" fügte er hinzu: "Um ehrlich zu sein, macht Deutschland tatsächlich mehr als alle anderen. Die Amerikaner finanzieren unseren Kampf nicht. Ich möchte USA und Deutschland nicht vergleichen, aber Deutschland hilft mehr heute."Ist Deutschland wirklich so stark, dass es die USA ersetzen kann? Oder nur Selenskyjs letzter Strohhalm, da Trump nun mit dem Iran-Krieg alle Hände voll zu tun hat? Übernimmt Merz damit auch Verantwortung für Krieg oder Frieden? Lehnt er sich zu weit aus dem Fenster? Und was kann und will die Ukraine zu dieser Partnerschaft beitragen?Zu Gast in der Sendung sind Wolfgang Ischinger, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC), Marina Weisband, Publizistin und Grünen-Politikerin, die die ukrainische und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, und Frank Sauer, Experte für Sicherheitspolitik an der Universität der Bundeswehr in München.Diese Sendung wird mit Untertiteln und im ZDF-Streaming-Portal mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail an Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Login), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenZDFheute: Exklusiv-Interview mit Wolodymyr Selenskyj (https://www.zdfheute.de/video/maybrit-illner/selenskyj-ukraine-iran-interview-100.html)"maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/politik/maybrit-illner)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6256076