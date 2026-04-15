Boston (www.anleihencheck.de) - Das makroökonomische Umfeld ist komplexer geworden, doch die Unternehmensanleihemärkte haben sich gut behauptet, so Benoit Anne, Anlageexperte bei MFS Investment Management.Sowohl in den USA als auch in Europa seien die Spread-Bewegungen in den letzten Monaten moderat gewesen - das zeige, wie widerstandsfähig Unternehmensanleihen seien. Selbst der Ausverkauf im März erscheine im historischen Kontext gering. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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