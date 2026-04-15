Der Kia PV5 ist über den Umrüster Intax nun auch als Taxi und Mietwagen erhältlich. Der Preis für das entsprechende Paket liegt bei 1.190 Euro bzw. 1.990 Euro mit Folierung. Der rein elektrische PV5 ist bekanntlich das erste Modell der "Platform Beyond Vehicle"-Strategie von Kia, kurz PBV. Auch wenn es vom PV5 eine Passenger-Version gibt, die im Privatkunden-Bereich die ein oder andere Familie ansprechen dürfte, ist der PV5 im Kern voll auf die professionelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net