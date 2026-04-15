Kiel (ots) -Parknotruf, die App-Lösung zur Durchsetzung von Parkregeln auf privaten Flächen, ist nahezu deutschlandweit verfügbar. Deutschlands größte Abschlepp-App gegen Falschparker etabliert sich zunehmend als Standardlösung beim Abschleppen auf privaten Flächen und schließt damit die Lücke zu Polizei und Ordnungsamt.Während einige Anbieter auf Abmahnungen oder Vertragsstrafen setzen, löst Parknotruf das Problem direkt vor Ort. Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden konsequent abgeschleppt, sodass Parkflächen unmittelbar wieder verfügbar sind.Ein wesentlicher Vorteil für Nutzer: Es besteht kein Kostenrisiko. Während bei klassischen Abschleppdiensten in der Regel eine Vorkasse erforderlich ist und Auftraggeber das Risiko tragen, auf den Kosten sitzen zu bleiben, übernimmt Parknotruf die gesamte Abwicklung. Die Kosten trägt der Falschparker - der Service ist für den Melder jederzeit kostenfrei, auch wenn der Falschparker vor Eintreffen des Abschleppwagens bereits weg ist."Unser Ziel war von Anfang an, ein System zu entwickeln, das das Problem wirklich löst - und nicht nur verwaltet", sagt Lutz Schroeder, Mitgründer von Parknotruf. "Mit Parknotruf schaffen wir eine einfache und rechtssichere Möglichkeit, Parkflächen aber auch Feuerwehrflächen oder blockierte Ein- und Ausfahrten konsequent freizuhalten - ohne Aufwand und Risiko für den Nutzer."Die Lösung stößt auf breite Akzeptanz. Neben privaten Anwendern nutzen zahlreiche Unternehmen und Behörden die Plattform zur Sicherung ihrer Kunden- und Mitarbeiterparkplätze. Dazu zählen kleine und mittelständische Betriebe ebenso wie große Konzerne und Flughäfen. Zunehmend vertrauen auch öffentliche Einrichtungen und Kommunen auf Parknotruf.Ein zentraler Faktor ist die rechtssichere und strukturierte und einfache Abwicklung. Alle Vorgänge werden digital dokumentiert sowie transparent nachvollziehbar und datenschutzkonform verarbeitet. Ein bundesweites Netzwerk an Abschlepppartnern sorgt dabei für eine schnelle Umsetzung vor Ort.Die Idee zu Parknotruf entstand aus eigener alltäglicher Parknot: Aus einer lokalen Initiative entwickelte sich innerhalb weniger Jahre eine bundesweit eingesetzte Plattform, die heute täglich eine Vielzahl an Fällen digital abwickelt und schnelle, einfache Hilfe zur Selbsthilfe bietet.Über ParknotrufParknotruf ist eine digitale Plattform zur Durchsetzung von Parkregeln auf privaten Flächen. Nutzer melden Parkverstöße per App, Parknotruf übernimmt die Abwicklung und organisiert das Abschleppen - ohne Kostenrisiko für den Melder.Pressekontakt:Nicole Frömmingnf@parknotruf.de0431 979950914Original-Content von: Parknotruf GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182359/6256110