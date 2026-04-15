Steigende Ausgaben und spezialisierte ETFs eröffnen Zugang züeinem strategischen Zukunftsmarkt Die geopolitische Lage - vom Ukraine-Krieg bis züglobalen Unsicherheiten - zwingt Europa, seine Verteidigungsfähigkeit deutlich auszubauen. Länder wie Deutschland, Frankreich und Polen erhöhen ihre Budgets massiv und setzen auf langfristige Investitionen. Auch die Europäische Union wollen mit gemeinsamen Projekten und Förderprogrammen die technologische Unabhängigkeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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