Mit einem Plus von rund sieben Prozent setzt die Aktie von SMA Solar ihre Rally am Mittwoch fort und erreicht einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch. In der Branche stehen Berichte über mögliche Exportbeschränkungen durch China im Fokus. Der SDAX-Konzern wird hier als Profiteur gesehen.Laut einem Reuters-Bericht denkt China darüber nach, die Ausfuhr von Solartechnologie einzuschränken, um die Vormachtstellung in dem Bereich zu sichern. Der Plan soll sich vor allem gegen die USA stellen und verhindern, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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