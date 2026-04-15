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15.04.2026 16:03 Uhr
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PTA-News: bet-at-home.com AG: Änderungen im Aufsichtsrat

DJ PTA-News: bet-at-home.com AG: Änderungen im Aufsichtsrat

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

bet-at-home.com AG: Änderungen im Aufsichtsrat

Düsseldorf (pta000/15.04.2026/15:30 UTC+2)

Düsseldorf, 15. April 2026. Das Amtsgericht Düsseldorf hat auf Antrag des Vorsitzenden des Aufsichtsrats gem. -- 104 Abs. 1 AktG mit Beschluss, der der Gesellschaft am 15. April 2026 zugegangen ist, Herrn Mag. Michael Buchner und Herrn Mag. Wolfgang Reisinger zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats der bet-at-home.com AG (nachfolgend die "Gesellschaft") bestellt. Die Bestellung ist befristet bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft, die für den 29. Mai 2026 geplant ist. Beide sollen der Hauptversammlung auch zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.

Herr Buchner ist als HR-Manager bei der JOB.ON Personaldienste GmbH, Linz, Österreich, tätig. Er verfügt über ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium an der Johannes-Kepler-Universität Linz sowie über mehrjährige Berufserfahrung in der Sportbranche.

Herr Reisinger ist seit 2014 als Geschäftsführer (COO/CFO) der Tractive GmbH, Pasching, Österreich, tätig und war zuvor als Audit Assistant Manager bei KPMG Austria beschäftigt. Er verfügt über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung und Abschlussprüfung im Sinne des -- 100 Abs. 5 AktG sowie über umfassende Erfahrung mit digitalen Geschäftsmodellen.

Die gerichtliche Bestellung erfolgte, nachdem Frau Dr. Raffaela Zillner, LL.M., und Herr Dominik Beier ihre Ämter als Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft niedergelegt hatten. Die Gesellschaft dankt Frau Dr. Zillner und Herrn Beier für ihren Einsatz. Herr Martin Arendts gehört dem Aufsichtsrat weiterhin als Vorsitzender an.

Über bet-at-home

Der bet-at-home.com AG Konzern ist ein international tätiger Anbieter von Online-Sportwetten und Online-Gaming. Mit rund 5,8 Millionen registrierten Kunden zählt das an der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Unternehmen gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften zu den führenden Glücksspielanbietern in den deutschsprachigen Kernmärkten. Der Konzern unterhält Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Malta und Gibraltar. Die gehaltenen Online-Sportwetten- und Online-Glücksspiellizenzen berechtigen bet-at-home in Deutschland sowie in ausgewählten weiteren Ländern der Europäischen Union zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casino-Angeboten. Für sämtliche Konzerngesellschaften in Deutschland, Österreich und Malta ist bet-at-home nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert.

Kontakt

Investor Relations

ir@bet-at-home.com

+49 211 545 598 77

www.bet-at-home.ag

(Ende)

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Aussender:      bet-at-home.com AG 
           Tersteegenstrasse 30 
           40474 Düsseldorf 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Claus Retschitzegger 
Tel.:         +49 211 545 598 77 
E-Mail:        ir@bet-at-home.com 
Website:       www.bet-at-home.com 
ISIN(s):       DE000A0DNAY5 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1776259800131 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 09:30 ET (13:30 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

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