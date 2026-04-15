Diese SDAX-Aktie hatten Anleger lange abgeschrieben, doch jetzt läuft der Titel immer weiter nach oben. Nach der Rallye um 257 Prozent könnte jetzt aber noch viel mehr gehen. Das müssen Anleger jetzt wissen. Die Aktien von SMA Solar wurden von Anlegern lange abgeschrieben, steigen inzwischen aber immer weiter. Nach einer Rallye um 257 Prozent binnen eines Jahres, geht es am Mittwoch weiter nach oben. Rallye bei SDAX-Aktie geht immer weiter Ursache: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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