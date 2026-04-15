© Foto: Dall-EDonald Trump attackiert Jerome Powell und setzt die US-Notenbank unter Druck. Der Kryptomarkt reagiert nervös. Gegenüber Fox Business erklärt US-Präsident Donald Trump, er werde Schritte einleiten, um Jerome Powell aus dem Amt zu entfernen, sollte dieser nicht "fristgerecht" zurücktreten. Damit verschärft sich der Konflikt zwischen Weißem Haus und Notenbank deutlich. Zugleich betonte Trump, dass eine laufende Untersuchung des Department of Justice gegen Powell nicht eingestellt werde. Im Fokus steht ein umstrittenes Bauprojekt der Federal Reserve, dessen Kosten laut Berichten um bis zu 80 Prozent gestiegen sein sollen. Trump machte zudem deutlich, dass er den ehemaligen Fed-Gouverneur Kevin …Den vollständigen Artikel lesen
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