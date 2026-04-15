© Foto: Dall-EChinesische Robotaxi-Firmen treiben ihre Expansion im Nahen Osten voran - trotz geopolitischer Spannungen. Dubai wird zum Schlüsselmarkt.Mehrere chinesische Robotaxi-Unternehmen treiben ihre Expansion im Nahen Osten voran. Sie lassen sich vom anhaltenden Konflikt im Iran nicht bremsen. Laut einem Bericht von CNBC setzen mindestens drei Anbieter gezielt auf Märkte wie die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Der Fahrdienstvermittler DiDi kündigte an, noch in diesem Jahr erste Robotaxi-Tests in den VAE zu starten. Mitgründer Zhang Bo stellte die Pläne auf einem Wirtschaftsforum in Peking vor. Das Projekt markiert den ersten internationalen Testlauf des Unternehmens. Dubai wird zum Testlabor …Den vollständigen Artikel lesen
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