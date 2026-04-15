Aktuelle Ergebnisse von Versicherer- und Endkundenbefragungen der Versicherungsforen Leipzig zeigen eine Diskrepanz zwischen Kundenwünschen und Versichererfokus beim Schadenmanagement auf. Also was macht ein positives Kundenerlebnis im Schadenfall aus? Kunden sind finanzielle Sicherheit und persönliche Ansprechpartner bei der Schadenabwicklung besonders wichtig. Versicherer jedoch setzen vor allem auf Prozessgeschwindigkeit und Digitalisierung. Eine aktuelle Doppelbefragung der Versicherungsforen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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