Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz haben eine neue Ausbaustufe des Maklerverwaltungsagenten PWX vorgestellt. Der im MVP Professional Works eingebundene KI-Agent identifiziert proaktiv anstehende Aufgaben und bereitet notwendige Schritte vor. Der DEMV Deutscher Maklerverbund und die Fonds Finanz haben ein Update des gemeinsam entwickelten Maklerverwaltungsagenten Professional Works X - kurz PWX - präsentiert. Das im Maklerverwaltungsprogramm Professional Works integrierte KI-Agentensystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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