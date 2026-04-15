Circus SE erreicht den nächsten Meilenstein - und der hat Signalwirkung für den gesamten Markt. Erstmals ist die KI-Robotik-Technologie des Unternehmens auf einem Militärstützpunkt im Einsatz. Mit der Bundeswehr als erstem aktiven Kunden im Verteidigungssektor beginnt für Circus eine neue Phase. Bundeswehr als erster Kunde - Türöffner für den Defense-Sektor Mit der Inbetriebnahme auf einem gesicherten Militärstandort gelingt Circus der operative Einstieg in den Verteidigungsmarkt. Die Bundeswehr wird damit zum ersten aktiven Kunden im Defense-Bereich. Für Anleger ist das ein entscheidender Schritt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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