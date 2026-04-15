Tonopah, Nevada / 15. April 2026 / IRW-Press / A2Gold Corp. ("A2Gold" oder das "Unternehmen") (TSX-V: AUAU) (OTCQX: AUXXF) (FWB: RR7) freut sich, weitere technische Details hinsichtlich des Antimonpotenzials seines Gold-Silber-Projekts Taylor ("Taylor" oder das "Projekt") in White Pine County, Nevada, bekannt zu geben, einschließlich historischer Produktionsdaten, Mineralisierungsarten und regionaler Zusammenhänge.

Diese Meldung basiert auf der Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. März 2026 und hebt die zunehmende Bedeutung der Antimonmineralisierung bei Taylor im breiteren Kontext eines Mineralisierungssystems in Distriktgröße hervor.

Vielfältige Arten von Antimonmineralisierung verdeutlichen Potenzial in Distriktgröße

Im Rahmen früherer geologischer Arbeiten bei Taylor wurden zwei unterschiedliche Arten einer Antimonmineralisierung identifiziert:

- Tetraedritreiche Mineralisierung in Verbindung mit Carbonatverdrängungslagerstätten-(CRD)-Systemen in der Nähe der Ressource bei Taylor

- Stibnit-Stibiconit-Mineralisierung, die distal vorkommt, häufig schichtgebunden ist und räumlich mit einer Goldmineralisierung in Zusammenhang steht. (Siehe Abbildung 1)

Abbildung 1: Gesteinsausbiss in der Mine Merrimac mit Stibiconit (Sb3O6(OH)) auf dem Projekt Taylor, White Pine County, Nevada

Die Koexistenz dieser Mineralisierungsarten im gesamten Konzessionsgebiet weist auf ein großes, sich entwickelndes hydrothermales System hin, das Potenzial für mehrere Mineralisierungsereignisse und eine Metallzonierung bietet.

Die tetraedrithaltige CRD-Mineralisierung stimmt insbesondere mit einer potenziellen genetischen Verbindung zu einem darunter liegenden intrusionsbezogenen (Porphyr)-System überein, bestätigt diese jedoch nicht. Im Rahmen jüngster, von White Pine Metals durchgeführter luftgestützter Magnetik- und Boden-IP-Untersuchungen wurden mehrere geophysikalische Ziele identifiziert, die mit dieser Interpretation übereinstimmen.

Hochgradige historische Produktion verdeutlicht starke Antimonvorkommen

Im Konzessionsgebiet Taylor befinden sich zwei vormals produzierende Antimonminen, die das Vorkommen einer außergewöhnlich hochgradigen Antimonmineralisierung verdeutlichen:

Mine Enterprise (1939-1941)

- 13 t mit 56 % Sb (1939)

- 6 t mit 39 % Sb (1940)

- 1 t mit 76 % Sb (1941)

Die Mineralisierung kommt in schmalen Erzgängen und Verdrängungszonen innerhalb von verkieseltem Kalkstein vor, wobei sich Stibnit in Form von blättrigen Kristallen, Nadeln und Linsen bildet, die in der Nähe der Oberfläche häufig oxidiert sind.

Mine Merrimac (1959-1960)

- Ca. 90 t Erz mit durchschnittlich ca. 14 % Sb

- Ca. 2,5 t Antimonoxid produziert

Die Mineralisierung kommt als Stibnit (für gewöhnlich oxidiert) in Form von Einsprenglingen, Linsen, schmalen Erzgängen und Rosetten aus blättrigen Kristallen vor, die entlang günstiger stratigrafischer Horizonte verteilt sind und lokal hochgradige Erzfälle aufweisen. Diese Gehalte, einschließlich Proben mit bis zu 76 % Sb, zählen zu den höchsten in Nevada gemeldeten Antimongehalten und bestätigen das Vorkommen eines soliden antimonhaltigen Systems innerhalb des Konzessionsgebiets.

Historische Produktionsdaten stammen von Veröffentlichungen des Nevada Bureau of Mines und anderen historischen Quellen und wurden nicht unabhängig verifiziert. Obwohl diese Daten nicht den Standards gemäß NI 43-101 entsprechen, verdeutlichen sie das Vorkommen einer hochgradigen Antimonmineralisierung im Konzessionsgebiet.

Regionale Zusammenhänge verdeutlichen aufstrebenden Antimongürtel im Osten von Nevada

Taylor liegt in einer umfassend mineralisierten Region, in der vielfältige Arten von Antimonmineralisierungen vorkommen, einschließlich:

- Porphyrsysteme (z. B. Robinson District in der Nähe von Ely), in denen Antimon als beständiges Begleitmetall in großen Kupfer-Gold-Systemen vorkommt;

- Carlin-artiger Systeme (z. B. Bald Mountain), in denen Antimon mit Goldmineralisierungen in ähnlichen paläozoischen Wirtsgesteinen in Zusammenhang steht.

Jüngste Explorationsergebnisse von NevGold Corp. bei seinem Projekt Limousine Butte (etwa 85 km nordwestlich von Taylor) beinhalteten eine oberflächennahe, oxidische Antimonmineralisierung, die mit in Sediment enthaltenen Goldsystemen in vergleichbaren geologischen Umgebungen in Zusammenhang steht.

Auch wenn Ergebnisse von anderen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig auf eine Mineralisierung bei Taylor hinweisen, zeigen sie dennoch die zunehmende Bedeutung von Gold-Antimon-Assoziationen in ganz Nevada durch die Branche und unterstützen die Interpretation, wonach White Pine County und die umliegende Region einen aufstrebenden und unzureichend erkundeten antimonhaltigen Gürtel darstellen.

Auswirkungen auf die Explorationsarbeiten und nächste Schritte

Das Vorkommen vielfältiger Antimonmineralisierungsarten, die hochgradige historische Produktion, weit verbreitete regionale Vorkommen sowie geophysikalische Hinweise auf potenzielle Intrusionszentren unterstützen die Interpretation, wonach Taylor ein mineralisiertes System in Distriktgröße darstellt. Dieses System könnte Folgendes beinhalten:

- Carbonatverdrängungs-(CRD)-Mineralisierung

- Distale Gold-Antimon-Mineralisierung

- Eine potenzielle darunter liegende intrusionsbezogene Quelle

Das Unternehmen treibt zurzeit die Bohrplanung voran, um diese Konzepte zu erproben, wobei die bevorstehenden Explorationsprogramme konzipiert wurden, um die Beziehung zwischen Antimonmineralisierungen, Goldsystemen und potenziellen Intrusionstreibern zu bewerten.

Peter Gianulis, CEO von A2Gold, sagte: "Das Projekt Taylor entwickelt sich nach wie vor zu einem vielversprechenden polymetallischen System mit beträchtlichem Potenzial in Distriktgröße. Das Vorkommen vielfältiger Arten von Antimonmineralisierungen in Verbindung mit einer historisch außergewöhnlich hochgradigen Produktion bestärkt uns in unserer Auffassung, wonach Taylor ein umfassendes und dynamisches Mineralisierungssystem beherbergt. In einer Zeit, in der sich Antimon als kritischer Rohstoff mit weltweit knapper Versorgung herauskristallisiert, sind wir davon überzeugt, dass Taylor eine einzigartige Gelegenheit darstellt, ein in den USA ansässiges Projekt für Gold und kritische Minerale voranzutreiben. Unsere bevorstehenden Explorationsprogramme werden konzipiert, um diese Ziele systematisch zu erproben und einen zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu erschließen."

Strategische Bedeutung von Antimon

Antimon wird von der US-Regierung als kritisches Mineral eingestuft, da es in den Bereichen Verteidigung, Energiespeicherung und industriellen Anwendungen von großer Bedeutung ist, während die inländische Produktion begrenzt ist und eine erhebliche Abhängigkeit von ausländischen Lieferungen besteht. Die Identifizierung vielfältiger Arten von Antimonmineralisierungen bei Taylor positioniert das Projekt als potenzielle Quelle für Edelmetalle und kritische Minerale in den USA.

Qualifizierter Sachverständiger

John Marma ist ein akkreditierter Fachgeologe (Certified Professional Geologist, CPG) des American Institute of Professional Geologists und ein qualifizierter Sachverständiger gemäß Vorschrift NI 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

ÜBER A2GOLD CORP

A2Gold Corp. besitzt drei vielversprechende Goldprojekte in den Vereinigten Staaten, die sich allesamt im bergbaufreundlichen Bundesstaat Nevada befinden. Das Vorzeigeprojekt von A2Gold, das Gold-Silber-Projekt Eastside in Distriktgröße, beherbergt eine große und erweiterbare Gold- und Silberressource und befindet sich in einem Gebiet mit hervorragender Infrastruktur. Erste metallurgische Untersuchungen deuten darauf hin, dass sowohl die oxidische als auch die sulfidische Goldmineralisierung im Projekt Eastside für die Erschließung mittels Haufenlaugung geeignet ist.

FÜR DAS BOARD

Peter Gianulis, CEO

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