Vom Öko-Schuh zum KI-Superhirn: Der Schuhhersteller Allbirds sorgt mit einer völlig irren Ankündigung für ein Kurs-Beben an der Wall Street. Nachdem das Unternehmen sein gesamtes Schuhgeschäft verkauft hat, will Allbirds künftig auf künstliche Intelligenz setzen. Die Anleger flippen völlig aus - die Aktie schießt in der Spitze um über 350 Prozent nach oben.Der KI-Hype kippt ins Absurde. Allbirds galt im Silicon Valley einst als "nachhaltigstes Schuhlabel der Welt". Die Firma aus San Francisco machte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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