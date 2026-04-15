Wien (www.fondscheck.de) - Feri hat Christopher Kuschel zum neuen Anleihenchef (Head of Fixed Income) berufen, so die Experten von "FONDS professionell".Das teile der in Bad Homburg ansässige Vermögensverwalter mit, der zum MLP-Konzern gehöre.Kuschel verfüge über mehr als 16 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement mit dem Schwerpunkt Fixed Income. Zuletzt sei er als Senior-Portfoliomanager bei BNP Paribas tätig gewesen. Davor habe Kuschel verschiedene Positionen bei UBS Europe bekleidet. (15.04.2026/fc/n/p) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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