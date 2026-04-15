Wien (www.fondscheck.de) - Die Schweizer Bank Julius Bär engagiert Klaus Naeve als Chef der Deutschland-Tochter, so die Experten von "FONDS professionell".Er solle ab 1. September den Vorstandsvorsitz der Bank Julius Bär Deutschland übernehmen, habe das Institut mitgeteilt. Naeve sei zuletzt Leiter Wealth und Asset Management sowie Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Privatbank Berenberg gewesen. Er habe das Geldhaus im Zuge eines Umbaus verlassen. Berenberg reduziere die Zahl der Geschäftsbereiche von drei auf zwei und vereine die Unternehmensbank mit dem Wealth und Asset Management. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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