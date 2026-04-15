Das Münchner Unternehmen The Mobility House (TMH) will in Kürze ein Angebot einführen, mit dem Halter von V2G-fähigen Elektroautos diese kostenlos an der heimischen Wallbox aufladen können. Das will TMH gegenfinanzieren, indem es die Batterien der E-Autos als Zwischenspeicher nutzt und Strom bei Bedarf zurück ins Netz speist - mit Gewinn. Dass TMH einer der Pioniere des bidirektionalen Ladens und dessen Unterdisziplin Vehicle-to-Grid (V2G) ist, also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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