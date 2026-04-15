© Foto: Dall-ERakuten integriert XRP in sein Bezahlsystem und könnte damit den Durchbruch von Kryptowährungen im Alltag entscheidend beschleunigen.Japans E-Commerce-Gigant Rakuten integriert den Token XRP in seine Zahlungs- und Loyalty-Infrastruktur. Damit erhalten rund 44 Millionen Nutzer der Rakuten-Pay-App Zugang zu einer der größten Krypto-Implementierungen im globalen Einzelhandel. XRP wird Teil des Alltagszahlens in Japan Mit der Einführung von XRP als Zahlungsmethode können Kunden künftig bei mehr als fünf Millionen Händlern landesweit direkt mit der Kryptowährung bezahlen. Die Integration erfolgt über die mobile Wallet "Rakuten Pay" sowie die zugehörige Rakuten Wallet. Die Neuerung geht jedoch …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE