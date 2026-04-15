Adastra, ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengetriebene Transformation, hat heute bekannt gegeben, im Databricks Partner Program den Status als Gold Tier Partner erreicht zu haben.

Für Adastra Kunden bedeutet der Gold-Status mehr Sicherheit, eine schnellere Wertschöpfung sowie geringere Risiken bei der Implementierung und Skalierung von Lösungen auf der Databricks Data Intelligence Platform.

Databricks Gold Tier Partner zeichnen sich durch fortgeschrittene technische Expertise, nachgewiesene Kundenerfolge und spezialisierte Lösungen auf der Databricks Data Intelligence Platform aus. Der Gold-Status ist eine der höchsten Stufen im Databricks Partner Program und wird an Partner vergeben, die Folgendes nachweisen:

Nachweislich produktive Implementierungen in komplexen Enterprise-Umgebungen

Tiefgehende technische Expertise, gestützt durch zertifizierte Fachkräfte

Kontinuierliche Kundenerfolge mit messbaren Geschäftsergebnissen

Diese Kriterien zeigen, dass ein Partner Databricks Lösungen in Enterprise-Umgebungen zuverlässig implementieren und skalieren kann. So entstehen für Kunden messbare Ergebnisse und operative Exzellenz.

"Bei Adastra zeigt sich der Wert des Gold-Status daran, was er unseren Kunden ermöglicht", sagte Olga Diakonova, Databricks Practice Lead bei Adastra. "Er stärkt unsere Fähigkeit, sichere, skalierbare und produktionsreife Daten- und KI-Lösungen auf der Databricks Data Intelligence Platform bereitzustellen. Unsere Kunden profitieren von geringeren Implementierungsrisiken, einer schnelleren Time-to-Value sowie von Lösungen, die auf ihre Branche und ihre geschäftlichen Anforderungen zugeschnitten sind."

Als Databricks Gold Tier Partner bietet Adastra:

Schnellere und sicherere Implementierungen

Zertifizierte Databricks Expertinnen und Experten, bewährte Methoden und produktionsreife Architekturen verkürzen die Umsetzungszeit und helfen, Risiken zu minimieren.

Zertifizierte Databricks Expertinnen und Experten, bewährte Methoden und produktionsreife Architekturen verkürzen die Umsetzungszeit und helfen, Risiken zu minimieren. Zugang zu den neuesten Databricks Funktionen

Frühe Einblicke in Plattform-Updates und strategische Ankündigungen von Databricks helfen Kunden dabei, neue Funktionen der Data Intelligence Platform besser einzuplanen und gezielter einzuführen.

Frühe Einblicke in Plattform-Updates und strategische Ankündigungen von Databricks helfen Kunden dabei, neue Funktionen der Data Intelligence Platform besser einzuplanen und gezielter einzuführen. Mehr Unterstützung und engere Zusammenarbeit

Ein dediziertes Partnermanagement, technisches Enablement und gemeinsame Vertriebsaktivitäten mit Databricks helfen dabei, strategische Initiativen konsequent voranzubringen und bessere Ergebnisse zu erzielen.

"Wir danken Adastra für die außergewöhnliche Arbeit und das große Engagement im vergangenen Jahr. Wir schätzen den konsequenten Einsatz für den Kundenerfolg auf der Data Intelligence Platform", sagte Sonal Mane, Head of the Databricks Partner Program, in einer Mitteilung an Adastra. "Wir freuen uns darauf, diesen Erfolg gemeinsam weiter auszubauen."

Mit dem Databricks Gold Tier Status unterstreicht Adastra sein Engagement, Unternehmen dabei zu unterstützen, Datenplattformen zu modernisieren, KI produktiv nutzbar zu machen und auf der Databricks Data Intelligence Platform messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen, von Strategie und Architektur über Implementierung, MLOps und Governance bis hin zur kontinuierlichen Optimierung.

Über Adastra

Adastra ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI- und datengetriebene Transformation. Wir unterstützen Unternehmen dabei, mit Künstlicher Intelligenz verantwortungsvoll, strategisch und skalierbar voranzugehen. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung hilft Adastra Enterprise-Kunden, geschäftlichen Mehrwert durch Dateninnovation, operative Exzellenz und intelligente Kundeninteraktion zu erschließen.

Als Partner einiger der bekanntesten Marken der Welt liefert Adastra Lösungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg, auf Basis einer klaren Strategie, belastbarer Governance und tiefgehender technischer Expertise. Von der Entwicklung der Zielvision bis zur erfolgreichen Umsetzung begleitet Adastra Unternehmen in jeder Phase ihrer KI-, Daten- und Cloud-Initiativen, baut zukunftsfähige Fähigkeiten auf und erzielt messbare, langfristige Wirkung.

Adastra betreut Kunden in zentralen Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Automotive, Fertigung, Technologie, Media und Telekommunikation, Gesundheitswesen, Retail und Professional Services. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2.200 Mitarbeitende in Nordamerika, Europa und Asien.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260413163114/de/

Contacts:

Für weitere Informationen:

Kristian Gravelle, Group CMO

kristian.gravelle@adastragrp.com

437-240-2195

www.adastracorp.com